De Ketelaere, numeri da fuoriclasse: i segreti della rinascita. Milan, cosa ti sei perso...

BERGAMO - L' Atalanta che guida la classifica di Serie A non ha un solo protagonista che ogni volta si prende la scena, ma diversi. Quando tocca agli attaccanti, il "mazzo" da cui pescare il jolly è decisamente di alto livello e contro l'Empoli è stato protagonista assoluto Charles De Ketelare . I numeri del belga sono sempre più importanti, in questa stagione siamo a 10 gol e 9 assist in 24 presenze. Complessivamente con l'Atalanta De Ketelaere ha segnato 24 gol e servito 20 assist in 74 partite: il ragazzo è entrato in 44 gol giocando 74 volte (dall'inizio o dalla panchina). Semplicemente incredibile. C'è qualcosa di speciale in lui, i segnali che siamo di fronte ad un campione sono netti. Il modo in cui accarezza il pallone, gli occhi che cercano sempre la traccia giusta, quella che nella sua testa nasce prima. Molto prima. Contro l'Empoli il ragazzo ha fatto di tutto e anche di più: segna il primo gol, mette sulla testa di Djimsiti e Kolasinac i palloni andati sul palo, serve a Zaniolo il pallone dell'assist per Lookman , sfiora il gol a inizio ripresa con quel cross tagliato, costringe Vasquez alla parata sul colpo di testa e poi dipinge il 3-2. Pochi giorni prima contro il Cesena aveva segnato un'altra doppietta e quello che più stupisce è il livello delle sue prestazioni: questo è il secondo anno a Bergamo e il classe 2001 ex Bruges è tornato quello che aveva stupito tutta Europa con il club natio. Casualmente, forse nemmeno troppo, di nerazzurro vestito.

De Ketelaere, gioiello preziosissimo

La domanda che tutti si pongono è questa: come fa il De Ketelaere di Bergamo ad essere lo stesso visto con il Milan? La prima cosa che vien da dire che siamo di fronte ad un gioiello (del calcio) preziosissimo che aveva semplicemente bisogno di scrollarsi di dosso quel velo di malinconia che sembrava averlo imprigionato al cospetto di San Siro: se una pepita d’oro si sporca di terra e viene un po’ nascosta ha solo bisogno di essere ripulita, ma resta una pepita d’oro. Dal punto di vista mentale, De Ketelaere con la vittoria di Dublino ha probabilmente avuto uno scatto in avanti decisivo che lo sta spingendo a grandissimi livelli, pensando alla posizione in campo vien da dire che fin dalle prime settimane Gasperini lo ha proposto un po’ più avanti e a ridosso dell’area di rigore, i numeri come sottolineato gli danno ragione anche perché grazie all’allenamento quotidiano in questo momento il belga sembra più forte e reattivo anche in fase di copertura.

In attesa che anche il Belgio lo tratti davvero come un giocatore che merita il ruolo del protagonista, cosa che non sta accadendo nelle partite in cui le scelte del ct Tedesco hanno premiato con il contagocce il forte attaccante nerazzurro, Bergamo si coccola il suo numero 17 con una grande domanda: a chi assomiglia? Qualcuno spende un paragone importante e lo avvicina al miglior Ilicic, i due giocatori si assomigliano in tante cose ma De Ketelaere, ad esempio, è più abile di testa. La verità è che presto, probabilmente molto presto, non ci sarà più bisogno di considerarlo come il “nuovo qualcuno” ma sarà giusto e sacrosanto parlare di lui semplicemente come Charles De Ketelaere. Un ragazzo di grande talento che nel Bruges si è fatto conoscere, a Milano non ha convinto e con la maglia dell’Atalanta, che lo ha prima preso in prestito oneroso e poi comprato (la scorsa estate) per una cifra complessiva di oltre 25 milioni, sta trascinando tutti sempre più in alto.