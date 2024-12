"Sono dei frustrati, questo va massacrato": Gasperini duro, la lezione di vita

L' Atalanta ha passato il Natale in testa al campionato, frutto di undici successi di fila e un momento di forma straordinario. Gasperini ne ha parlato anche ai canali ufficiali della Serie A: " Era difficile da prevedere di essere primi in classifica, in virtù anche del mese di agosto che è stato difficoltoso e con qualche sconfitta. Pensare a questa striscia di vittorie e a raggiungere la vetta non era facilmente preventivabile" - ha spiegato. Poi l'allenatore ha parlato del 2024 della Dea, soffermandosi sull'Europa League (primo trofeo europeo dei bergamaschi), sulla sua filosofia e sugli obiettivi futuri.

L'Europa League e la filosofia di Gasp: "Sono frustrati"

Gasperini ha fatto una panoramica sul 2024: "L'anno che si sta per concludere è quello della vittoria dell'Europa League. In quel momento ho provato una grande gioia ma non è stata una gioia così differente da quella che provi quando vinci una partita particolarmente difficile. Ho visto una città davvero felice che si è lasciata andare a un entusiasmo non preventivabile. È stato bello tutto il percorso. Non è stata solo la finale di Dublino ma tutta la strada, affrontando squadre che poi hanno vinto nei rispettivi campionati. È un luogo comune dire che i giocatori siano diventati vincenti in quel momento, io non ho mai pensato così. Non lo pensavo prima e non lo penso ora che abbiamo vinto l'Europa League. Vincente lo sei ogni giorno quando superi i tuoi limiti e raggiungi i tuoi traguardi. È un luogo comune che va abbattuto e massacrato, altrimenti nella vita c'è una generazione di frustrati che non trova soddisfazione in niente se non nel momento in cui alza la coppa".