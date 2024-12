Chiesa contro la Juve a giocarsi lo Scudetto...in nerazzurro! La voce clamorosa

L'Atalanta è la stanza dello Spirito e del Tempo della Serie A: chi passa per Bergamo aumenta il suo potenziale e si rinforza. Merito del grande lavoro di Gasperini e del suo staff. E il prossimo della lista potrebbe essere Federico Chiesa, stando ai rumors e alle voci di mercato. L'ex Juventus, passato in estate al Liverpool , non sta avendo spazio con i Reds e a gennaio potrebbe fare le valigie e provare a trovare una nuova destinazione, per cercare di riconquistarsi anche la Serie A. I nerazzurri potrebbero allora sfruttare l'occasione.

Chiesa e le voci Atalanta

L'Atalanta ha una grande profondità di rosa, soprattutto in attacco, dove può ruotare tranquillamente almeno sei giocatori e sfruttare tutte le loro caratteristiche. Anche se un'alternativa a Lookman non c'è. Samardzic e Zaniolo sembrano essere più degli alter ego di De Ketelaere. Non è sicuramente un problema per la Dea che ha dimostrato di saper vincere in tutti i modi possibili, andando anche oltre gli uomini. Ma il mercato offre delle chance e Chiesa sicuramente è una di queste. Le condizioni per prenderlo, qualora da semplice voce dovesse diventare un'idea, sono quelle di un prestito fino a giugno, con la possibilità di inserire un diritto di riscatto. Un po' come co CDK, che Gasperini ha saputo far rinascere. Ma c'è un altro ostacolo...