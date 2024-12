L'Atalanta vuole continuare a volare: Gasp punta al primato da record

BERGAMO - Una gara importante, l'ultima di un 2024 che resterà per sempre nella storia della Dea per il magico trionfo di Dublino che ha regalato l'Europa League ai bergamaschi ma anche per un primato che, a questo punto della stagione, l' Atalanta non aveva mai ottenuto prima. Dal 1907 ad oggi. Il gruppo di Gasperini è nella capitale dalla serata di ieri, gli orobici convocati sono 24 con la sorpresa in negativo dell'ultima ora rappresentata da Ruggeri che è rimasto a Bergamo per una capsulite articolare post trauma al primo dito del piede sinistro. Gli altri 2 elementi indisponibili sono Retegui e Scamacca , ovvero i due centravanti di una squadra che a Roma si presenterà senza un punto di riferimento in mezzo all'attacco ma con la coppia Lookman - De Ketelaere supportata dal solito Mario Pasalic . Il 3-4-1-2 di Gasperini dovrebbe essere completato da Djimsiti , Hien e Kolasinac in difesa davanti a Kossounou , Bellanova e Zappacosta esterni con de Roon ed Ederson in mezzo. Difficile si vada lontano da queste scelte, Gasperini in panchina da utilizzare durante la partita avrà, tra gli altri, Kossounou, Samardzic , Zaniolo e il giovane Vlahovic per una Dea con qualche alternativa in meno rispetto ad altre occasioni che incontra una Lazio anch'essa a pieno organico per una gara che può pesare molto nell'economia del vertice della classifica.

Gasp prepara la fuga

Se l'Atalanta dovesse conquistare un altro successo porterebbe la sua striscia a quota 12 vittorie di fila ma, soprattutto, lascerebbe la Lazio a -9: Inter e Napoli a parte, domani impegnate rispettivamente a Cagliari e in casa contro il Venezia, tutte le altre squadre rimarrebbero (in attesa dei recuperi) ad almeno tre partite di distanza. Un solco profondo quando al termine del girone di andata mancherebbe solo una giornata, con il titolo di Campione d'Inverno comunque rimandato nella sua definizione almeno alla metà del mese di gennaio (il 14 si giocherà il recupero di Atalanta-Juventus). Un altro tema interessante della gara di Roma tra Lazio e Atalanta riguarda il giorno in cui la Dea scenderà in campo. Si tratterà infatti della prima di ben 5 partite che i nerazzurri giocheranno in anticipo al sabato rispetto a parecchie delle concorrenti per un posto al vertice.

I record della Dea

Tralasciando la 19esima giornata che Atalanta, Inter, Milan e Juventus vedranno spostata dal 4 al 14 gennaio a causa della Supercoppa Italiana che si giocherà in formula "final-four" a Riyad tra il 2 e il 6 gennaio, il calendario prevede che Lazio-Atalanta (28 dicembre), Udinese-Atalanta (11 gennaio), Atalanta-Napoli (18 gennaio), Como-Atalanta (25 gennaio) e Atalanta-Torino (1 febbraio) andranno in scena tutte in anticipo. Per la Dea si tratta di una condizione particolare e assolutamente inedita, anche in considerazione del fatto che un conto è scendere in campo sapendo già il risultato di buona parte delle avversarie mentre è diverso farlo da prima in classifica che, in caso di successo, resta comunque davanti a tutti. Contro la Lazio Gasperini cerca anche il mantenimento di un altro primato: con 13 vittorie in 17 giornate di campionato la squadra bergamasca è quella con più successi di tutti nei maggiori campionati europei (insieme con il Liverpool). Un’altra vittoria permetterebbe di mantenere questo invidiabile record e continuare a sognare.