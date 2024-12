Gasperini: "Atalanta, 110 e lode. Pochi in attacco, se Cuadrado sta così..."

ROMA - Dopo tre mesi esatti e undici vittorie consecutive, l'Atalanta torna a pareggiare in campionato e non va oltre l'1-1 all'Olimpico contro la Lazio. La Dea, sotto al 27' per la rete di Dele-Bashiru, acciuffa il pari a due minuti dal 90' grazie al neoentrato Brescianini - ottavo gol dalla panchina per i nerazzurri, dietro in questa speciale classifica solo ai biancocelesti (10) - tornando nuovamente da sola in vetta alla classifica. Ora, però, è appena uno il punto di distacco dall'Inter che deve comunque recuperare la sfida del Franchi contro la Fiorentina sospesa e rinviata a data da destinarsi lo scorso 1° dicembre per il malore che ha colpito dopo poco più di un quarto d'ora il 22enne centrocampista romano Edoardo Bove. Gli orobici chiudono così un 2024 da urlo che li ha visti trionfare lo scorso 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino in Europa League battendo 3-0 in finale (tripletta di Lookman) i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. I bergamaschi ora voleranno a Riad (Arabia Saduita), dove giovedì 2 gennaio sfideranno proprio l'Inter nella semifinale di Supercoppa italiana e, in caso di vittoria, affronteranno lunedì 6 la vincente dell'altro incontro tra Milan e Juve.