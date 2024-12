Supercoppa, Cuadrado non parte con l'Atalanta: il motivo

Mancano solo pochi giorni all'avvio delle Final Four della Supercoppa Italiana. La partita inaugurale vedrà fronteggiarsi le nerazzurre Inter e Atalanta. I bergamaschi sono partiti nelle ultime ore alla volta dell'Arabia Saudita, lasciando in Italia il colombiano Juan Cuadrado. L'ex Juventus non prenderà parte alla competizione a causa di una lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni in vista della ripresa del campionato.