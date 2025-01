Gasperini, l'Inter e la formazione: "Non ho ancora deciso". Su Zaniolo...© .

"Testeremo la squadra per capire quanto può essere competitiva anche in campionato". Gasperini ha risposto così in conferenza alla domande dei giornalisti presenti in vista del match contro l' Inter . Un banco di prova importante per il presente, ma soprattutto per il futuro perché "ci aspetteranno Juve, Udinese e Napoli al rientro". La Supercoppa, però, è uno degli obiettivi dell' Atalanta : "Per noi è importante essere qui, sarà ancora più importante vincere".

Gasperini, conferenza Inter-Atalanta

Gasperini in conferenza ha analizzato la gara con l'Inter: "Per la prima volta giochiamo contro di loro in condizioni normali. Una gara diversa rispetto a quella del campionato, dove ci si gioca tutto in 90' e con un'eliminazione secca. Difficoltà? Loro sono la squadra più forte e lo dimostra ciò che hanno fatto in questi ultimi tre anni. Le ultime due sfide sono state le più difficili e dovremo fare attenzione a non subire all'inizio. Con l'Inter diventa difficile recuperare quando vanno in vantaggio. Questa gara è arrivata come data in un momento particolare, però saremo al meglio delle nostre capacità per avere il massimo delle possibilità di vincere questa coppa".

Sull'orgoglio di aver vinto in Europa: "Le squadre italiane erano assenti da diversi anni con una vittoria. Per noi è stato motivo di grande orgoglio, soprattutto per il percorso. È stato un punto importante del nostro percorso". Sulla condizione: "Per noi è tutta una novità. Entreremo piano piano nella competizione, è un po' strana perché giocata lontano da casa e dai tifosi". Sul calcio saudita: "Mi sento di ringraziarvi per l'accoglienza, una vera sorpresa nonostante abbiamo visto poco ancora". Su Zaniolo: "Non ho deciso niente sulla formazione: ci sono anche Brescianini, Samardzic e Scalvini". E il rapporto con Congerton: "Ha lavorato un anno con noi e ha contribuito alla crescita del club. Ha il merito di aver portato Lookman dal Lipsia e già questo è sufficiente". A chiudere sulla crescita del club: "Questa per noi è la quarta finale in pochi mesi ed è motivo di grande prestigio".