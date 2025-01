Atalanta sempre più su: aumento di capitale. Percassi, 40 milioni di nuovi investimenti  

L'11 gennaio, a Udine, tornerà alla ribalta l'Atalanta, seconda in campionato a 3 punti dal Napoli, ma con una partita in meno; in lizza per la qualificazione agli ottavi di Champions a due giornate dalla conclusione del girone unico; nei quarti di Coppa Italia. In Friuli, la Dea disputerà la prima di sette partite in 21 giorni (Udinese, Juventus, Napoli, Sturm Graz, Como, Barcellona, Torino). Nel frattempo, la società diventa sempre più forte e ambiziosa. Lo certificano i numeri e le mosse dei suoi massimi dirigenti: 72 milioni di aumento di capitale interamente sottoscritto dagli azionisti; nono bilancio consecutivo in utile (+12 milioni e il decimo si profila entro il 30 giugno, grazie soprattutto all'operazione Koopmeiners alla Juve); gli investimenti nel centro sportivo di Zingonia che salgono da 20 a 40 milioni di euro, dopo i 100 milioni spesi per il gioiello Gewiss Stadium; il colosso americano Arctos Partners (gestisce 7 miliardi di dollari nell'industria sportiva) nel cda de La Dea H, la holding che controlla il club, autorevolmente rappresentato da David Justin O'Connor, cofondatore di Arctos medesima il cui quartier generale è a Dallas, Texas. Si rafforzano i ruoli di capisaldi del club detenuti da Antonio Percassi e dall'amministratore delegato Luca Percassi. Il presidente è il primo singolo azionista dell'Atalanta (38%) e dispone del pegno sul pacchetto di maggioranza, avendo concesso il vendor loan di 23 milioni ai partner americani.