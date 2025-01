Retegui salta l'Udinese: le condizioni in vista di Atalanta-Juve

Mateo Retegui punta la Juventus. L'attaccante dell'Atalanta è tornato ad allenarsi dopo avere saltato la sfida contro l'Inter valida per la semifinale di Supercoppa Italiana e prima ancora la gara di campionato con la Lazio. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono ora chiamati a ritrovare il successo. Il prossimo impegno stagionale prevede la trasferta di Udine, dove però l'ex Genoa mancherà all'appelllo. Il tecnico spera infatti di riaverlo per l'incontro successivo con la Juventus di martedì 14 gennaio al Gewiss Stadium - incontro che a sua volta precederà quello con il Napoli - . Nella giornata di giovedì 9, l'italo-argentino ha svolto una seduta di allenamento individuale, puntando a recuperare in tempo per unirsi alla squadra per l'appuntamento contro la formazione di Thiago Motta. Nel mentre, l'attacco della Dea è nelle mani del tandem De Ketelaere-Lookman. Restano indisponibili anche l'ex bianconero Juan Cuadrado e Gianluca Scamacca: il rientro di quest'ultimo potrebbe essere previsto per febbraio. Venerdì 10, l'Atalanta sarà impegnata nell'ultima sessione pomeridiana prima di partire per Udine.