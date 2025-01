Gasp, il pari a Udine e l'ex Juve che non ti aspetti: "Vediamo se torna"

Udinese-Atalanta, parla Gasperini

"Abbiamo trovato una squadra che andava più forte di noi. Intensità e qualità tecnica messe in campo bene dagli avversari e siamo stati fortunati in occasione delle due clamorose occasioni avute da Sanchez. Nel secondo tempo decisamente meglio, per noi però è un buon punto visto l'andamento della gara. Non siamo riusciti ad essere pericolosi, in pochi riuscivano a tenere il ritmo e l'intensità dei bianconeri". Sulle prestazioni di Lookman e De Ketelaere: "Sono soddisfatto del loro sacrificio. Hanno cercato di fare il meglio, anche in fase difensiva. Sull'impegno non ci sono appunti da fare: abbiamo trovato una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà. Se le assenze di Scamacca e Retegui sono pesate oggi? Chiaro però, in generale, non siamo stati bravi nel reggere la loro fisicità. Sul piano tecnico non abbiamo avuto lucidità. Se non recuperi palla non riesci a generare gioco" - ha spiegato l'allenatore dell'Atalanta ai microfondi di Dazn. Poi ha proseguito:"Calo fisico dovuto ai tanti impegni? I carichi di lavoro sono alibi che non uso. Se questo è il momento giusto per affrontare Juventus e Napoli? Non si sa mai se sia il momento giusto, adesso vediamo se rientreranno Retegui e Cuadrado. Come sta Djimsiti? Ha un brutto taglio sopraccigliare, gli abbiamo dovutoettere m 10 punti, uno scontro fortuito, ha un po' di mal di testa. Non so nemmeno come abbia potuto aprirsi così, nulla di troppo grave ma martedì sarà dura averlo".