Dal gol di Petagna al Napoli a Retegui capocannoniere: così l'Atalanta è diventata una Dea

Berisha ; Masiello , Toloi , Caldara ; Conti , Freuler , Gagliardini , Dramé , Kurtic ; Petagna ; Gomez . A disposizione: Bassi , Cabezas , Carmona ; Migliaccio , Paloschi , Raimondi , Sportiello , Zukanovic . Bergamo , 2 ottobre 2016. Gian Piero Gasperini manda in campo questa formazione contro il Napoli di Maurizio Sarri . La partita è decisiva per l'allenatore nerazzurro che ha incassato quattro sconfitte nelle prime sei giornate e sa che, attorno alla sua panchina da più parti aleggiano i fantasmi dell'esonero. Tuttavia, Gian Piero sa anche un'altra cosa. Percassi è con lui: alla vigilia della partita con i partenopei, il presidente si è presentato a Zingonia e alla squadra ha detto forte e chiaro: Gasp non si tocca. E Gasp fa la rivoluzione, tattica e di uomini: schiera il 3-4-1-2, lancia l'onda verde, conferma Conti (22 anni) e Petagna (21 anni); fa esordire in A Gagliardini (22 anni) e Caldara (22 anni). Petagna firma la vittoria con il suo terzo gol in quattro partite. Da quel momento, l'Atalanta comincia l'ascesa che, in otto anni e tre mesi l'ha portata a lottare per lo scudetto, dopo avere conquistato la storica Europa League.

Il big match contro il Napoli

Il 18 gennaio, al Gewiss Stadium, stavolta la Dea affronterà il Napoli in una sfida per il titolo. Uno snodo fondamentale per il prosieguo bergamasco della rincorsa tricolore: se l'Atalanta vince, riduce da quattro a un punto il distacco dalla capolista; se perde, piomba a -7 e, sebbene alla conclusione del torneo mancheranno ancora 17 giornate, sarà difficile recuperare lo svantaggio, tenuto conto del bunker costruito da Conte: soltanto 12 i gol subiti dal Napoli in 20 incontri.

Un motivo d'interesse supplementare considerato come, dall'altra, parte si schiererà il secondo attacco del torneo (44 gol rispetto ai 32 della prima in classifica), guidato dal capocannoniere Retegui, rientrato martedì scorso contro la Juve e subito decisivo. O, per meglio dire, determinante: con l'azzurro in campo, nelle 26 partite disputate fra campionato e coppe l'Atalanta ha segnato 62 gol (media 2,4 a incontro); senza di lui, 3 partite giocate e 1 gol segnato (media 0,3). I numeri schiacciano le parole.