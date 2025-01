Gasperini: "Garra Atalanta, Retegui determinante. Lancio questo giocatore"

Dopo la pesante sconfitta casalinga in campionato contro il Napoli, che ha complicato di molto la corsa scudetto, l' Atalanta si prepara ad ospitare lo Sturm Graz per la settima giornata del girone unico di Champions League . Una partita fondamentale in chiave qualificazione per i nerazzurri, attualmente al 13esimo posto e a sole due lunghezze dall'ottava posizione che garantirebbe direttamente gli ottavi di finale. Alla vigilia della gara, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa.

Gasperini: "La sconfitta contro il Napoli ci ha dato fastidio"

L'allenatore nerazzurro è tornato sul ko contro il Napoli: "Abbiamo la garra giusta, come dicono i sudamericani. Aver perso in quel modo ci ha dato molto fastidio, ma siamo orgogliosi di aver fatto una bella partita. Il risultato non ci è piaciuto, ma va bene, la squadra è in un buon momento e la partita è stata bella. Ora c'è un'altra competizione e domani abbiamo la possibilità di chiudere la qualificazione. Abbiamo fatto 11 punti in sei partite, sempre con buone gare. Sarà una partita più difficile di quello che sembra contro una squadra che abbiamo incontrato l'anno scorso. E' una partita fondamentale, anche perché nell'ultima affronteremo il Barcellona e con la qualificazione in tasca sarebbe più semplice. Lo Sturm Graz in Champions non ha mai perso con più di un gol di scarto, hanno battuto il Girona. Sono primi in campionato e sono fermi da un mese, non so se sarà un vantaggio o uno svantaggio".

Atalanta, Gasperini: "Con le big tutte partite tirate"

Gasperini ha analizzato l'ultimo periodo: "Secondo me la squadra sta bene, non siamo mai stati in difficoltà. Abbiamo incontrato di fila Inter, Lazio, Juve e Napoli, le prime in Italia oltre a noi e sono state tutte partite dure e tirate. Si possono avere alti e bassi, ma come squadra stiamo andando bene. Domani l'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è quella di non sottovalutare l'avversario. In Champions bene che vada troviamo una squadra che corre tanto. Vogliamo chiudere la qualificazione, abbiamo un'occasione e vogliamo centrare l'obiettivo. Dobbiamo dimenticare subito la partita precedente e concentrarci su quella successiva. Chi giocherà in attacco? Retegui, Lookman, De Ketelaere e Samardzic sono quelli che stanno meglio. Charles è un po' in calo forse, Retegui è stato fermo e sono contento di Samardzic, è un giocatore di talento che sta uscendo molto ultimamente. Ne ho quattro, giocheranno tre di questi".

Gasperini: "Cuadrado è recuperato, Retegui determinante"

Gasperini ha preso la parola anche in conferenza stampa: "Zaniolo ha accusato un fastidio. Non risulta niente di grave, ma non giocherà domani e poi vedremo. Carnesecchi? È sempre stato un ragazzo di grande prospettiva, penso sia maturato anche come persona con grande umiltà, anche nei momenti come adesso. Sta portando avanti questa voglia di migliorare. Retegui e Cuadrado? Per Mateo parlano i numeri, ha avuto questo intoppo, ma è rientrato subito ed è stato determinante. Cuadrado è stato vicino a giocare con più continuità, purtroppo ha subito un po' d'intoppi. Ha dovuto rallentare, adesso è recuperato. Domani sicuramente farò giocare Palestra, credo sia arrivato il momento per lanciarlo in una partita importante e credo che questo ragazzo possa essere una bella sorpresa".