"Mi godo il compleanno, poi il Barcellona": l'Atalanta fa felice Gasp

"Indubbiamente non è facile giocare con la stessa condizione. Sono tutte di gran valore, il campionato italiano ti presenta sempre difficoltà". Così Gian Piero Gasperini commenta il successo in rimonta dell'Atalanta sul campo del Como, valido per la 22ª giornata di Serie A. Al Sinigaglia, dopo il vantaggio di Nico Paz (30'), la Dea si è imposta con il finale di 2-1 firmato due volte Retegui (56', 70'). Un risultato che vale 46 punti in classifica con un ritardo di 1 punto sull'Inter di Inzaghi (cui spetta recuperare la trasferta di Firenze) e un distacco di 7 lunghezze sulla Lazio: nerazzurri e biancocelesti affronteranno rispettivamente Lecce (in trasferta) e Fiorentina (in casa). L'agenda di Retegui e compagni prevede ora l'ultimo appuntamento della fase a girone unico di Champions League, in programma mercoledì 29 a Barcellona.