Atalanta, per Scalvini lungo stop: quanto starà fuori

Brutte notizie in casa Atalanta: Giorgio Scalvini dovrà operarsi alla spalla. Confermate le sensazioni negative seguite all'uscita anticipata del difensore dal campo di gioco durante la trasferta di Champions League contro il Barcellona. Una tegola sul reparto difensivo di Gian Piero Gasperini, quando si sta per aprire un tour de force che comprenderà anche i playoff della "Coppa dalle grandi orecchie". Per il calciatore si prevede uno stop di circa tre mesi e non rivedrà nel rettangolo di gioco verosimilmente prima di maggio.