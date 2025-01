Atalanta, riecco Scamacca: i convocati contro il Torino

Dopo la trasefrta di Champions League contro il Barcellona, per l'Atalanta è tempo di concentrarsi nuovamente sul campionato. La Dea con una vittoria contro il Torino potrebbe sfruttare le delicate sfide del Napoli contro la Roma e dell'Inter nel derby contro il Milan. Gasperini deve fare a meno degli infortunati Kossounou,Lookman e Scalvini (grave ko, i tempi di recupero) e anche di Zaniolo, ormai verso la Fiorentina. Però l'allenatore dei nerazzurri può contare su un grande rientro per la sfida contro i granata: Scamacca. La punta italiana non ha ancora esordito in campionato e non scende in campo dall'amichevole contro il Parma nella preseason quando ha rimediato la rottura del legamento crociato.