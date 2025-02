Furia Gasperini: "Non fare il furbo! Ma cosa mi chiedi, caschi dalle nuvole?"© .

"È sempre una questione di centimetri, difficilmente si vedono partite così dominate sotto tutti gli aspetti, è vero che oggi avevamo tanti centrocampisti di inserimento in attacco e ci è stato tolto lo spunto. C'è un altro rigore, ce ne hanno tolto uno, usciamo con rammarico". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 maturato contro il Torino. L'allenatore nerazzurro ha aggiunto: "Siamo contati in difesa per gli infortuni che abbiamo avuto, anche in attacco siamo sempre stati molto tirati e non è facile giocando tante partite essere sempre al meglio, ora con Maldini avremo un giocatore in più, è andato via Zaniolo, siamo gli stessi numericamente, Scamacca purtroppo si è dovuto fermare. Dopo un minuto ha avuto un problema al quadricipite, peccato perché è diverse settimane che sta facendo test e prove, non mancava molto, speriamo non sia qualcosa che lo possa fermare. Kolasinac? Scalvini e Kossounou hanno infortuni lunghi, il suo è abbastanza normale per le squadre che giocano così tanto, ma non sono lunghi. Solo che saltare 2 settimane significa saltare 4-5 partite".