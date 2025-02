Scamacca, che sfortuna: nuovo infortunio, si teme altro lungo stop

Si prospetta un nuovo stop piuttosto lungo per Gianluca Scamacca . Gli approfondimenti diagnostici cui è stato sottoposto l'attaccante dell' Atalanta , che si è infortunato sabato scorso al rientro dopo sei mesi di convalescenza per il crociato anteriore sinistro, parlano di lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. La società attende per il giocatore una consulenza specialistica.

Anche Carnesecchi e Kolasinac ko

L'Atalanta deve far fronte anche ad altri due infortuni. Per il portiere Marco Carnesecchi, che se la trascina da martedì scorso a Barcellona, c'è una lesione di basso grado fasciale dell'adduttore lungo destro. Per il difensore Sead Kolasinac, infine, una lesione di primo grado del bicipite femorale destro recuperabile entro le tre settimane. Per i tempi di recupero, teoricamente inferiori a un mese, si procede per sintomatologia.