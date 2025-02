Gasperini: "Difficile senza attaccanti... Ma l'Atalanta crede nello Scudetto"

BERGAMO - "Troppe assenze? I 3 punti si potevano ottenere anche così, in questo periodo in attacco siamo proprio in difficoltà numerica e cerchi sempre di difenderti. In attacco, però, è difficile: se giocano giocatori con caratteristiche più da centrocampisti che da attaccanti facciamo fatica, perché creiamo tante occasioni ma non le concretizziamo. Dobbiamo prendere atto che qualche volta in queste partite facciamo fatica, pur con una prestazione lodevole". Così l'allenatore dell' Atalanta Gian Piero Gasperini commenta a Dazn il pareggio interno contro il Cagliari in campionato.

L'analisi di Gasperini

"Sotto l'aspetto fisico abbiamo fatto un'ottima partita, come quasi sempre. stiamo facendo fatica, ma sono convinto che finiremo bene il girone di ritorno ritrovando i giocatori e sperando di non avere altre defezioni", ha aggiunto il tecnico che poi sulla lotta per lo Scudetto ha ribadito: "Noi ci crediamo e cercheremo di fare di tutto per vincerlo". Infine il capitolo Champions League: "Ci teniamo visto anche l'andata, non sarà facile perché vincere non basta ma dobbiamo fare dei gol. Dobbiamo fare di tutto per superare un turno che alla vigilia, per quanto difficile, era alla nostra portata", ha concluso.