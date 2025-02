Gasperini non ci sta: “Simulazioni devono essere combattute, ammazzano il calcio"  

La conferenza di Gasperini

"Il Var a chiamata? Mi sono già esposto tante volte, sono contro questa opzione, perché rallenterebbe ancora di più il gioco, rispetto a quanto già non lo sia tra minimi contatti e falli chiamati per contatti del genere. Aumenterebbe ancora di più le polemiche. Al Var ci sono almeno 2-3 persone, 4 arbitri, 7 persone addette alla regolarità del calcio. A me sembrano veramente tantissime, se poi ci mettiamo anche noi… Con tanti episodi dove ognuno ha la sua versione", ha aggiunto Gasperini in conferenza. E sulla polemica per le simulazioni: "Una cosa su cui non ci troveremo mai d'accordo sono i contatti, ma le simulazioni sono una cosa che va combattuta, con forza, perché la simulazione ammazza il calcio, i simulatori ammazzano il gioco. Serve veramente una crociata contro le simulazioni. Non posso immaginare un calcio senza contatti, perché proprio su quelli c'è bisogno di chiarezza, anche grazie all'aiuto della tecnologia. Bisogna prendersi delle responsabilità. Senza contatto diventa un calcio bruttissimo da vedere, già abbiamo togliere il contrasto, che è di per sé un gesto tecnico come un dribbling o un colpo di testa. Sarebbe un delitto togliere anche il contatto".