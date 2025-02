Pagelle Atalanta-Brugge: da Toloi a De Ketelaere, quanti 4 per i nerazzurri!

Carnesecchi 6: Sui gol (specie sul secondo) fa tutto il possibile. Non basta.

Toloi 4: Saltato in scioltezza sul 2-0 e un rosso isterico.

Djimsiti 4: Notte da dimenticare, per la velocità con cui lo infilano.

Kolasinac 4: Suo il colpo di testa di poco alto al 2', dietro è sofferenza pura: sul 3-0 Jutglà tira a sinistra, lui va dalla parte opposta. Posch (32' st) ng

Cuadrado 5: Perde palla a metà campo nella ripartenza dell'1-0. Poco fortunato sul 3-0, dal suo tiro respinto sulla linea da Mechele al 48' prende via un altro capovolgimento mortifero. Trova il rigore. Bellanova (29' st) ng

Ederson 4.5: Regia prevedibile, con palloni mal controllati e peggio distribuiti. In affanno nel recupero, vedi il 2-0. Brescianini (38' st) ng

De Roon 5: Molle su Talbi nell'1-0, per il resto naviga nel limbo.

Zappacosta 6: L'unico a metterci determinazione: lotta, fornisce servizi e impreca sul palo centrato al 48' (Mignolet comunque decisivo), poi l'assist a Lookman.

Pasalic 5: In area ci entra, ma le conclusioni sono fiacche e prevedibili. E, a pochi passi dalla linea, Mignolet gli nega il gol nella confusa azione al 48' pt. Lookman (1' st) 6: Parte dalla panchina perché non al meglio, subito lascia il segno. Peccato che non prosegua con il rigore, comunque ci prova sempre.

De Ketelaere 4: In campo va il fratello gemello, quello che indossava la maglia del Milan. Prestazione anonima: quando prova l'affondo lo fermano, quando lo chiamano al dialogo è sordo. Come per Cuadrado, da un suo contrasto perso prende le mosse il raddoppio.

Retegui 5: Segna anche, ma è in fuorigioco. Poi si sbatte, trovando in Mignolet un muro. Samardzic (29' st) ng

All. Gasperini 5: Ci sarà stata anche una dose di sfiga (vedi cosa accade prima del 3-0), ma l'Atalanta è troppo docile nell'aprirsi al contropiede, tra interventi fuori tempo e distanze sballate.