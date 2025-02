Adesso tocca a Charles De Ketelaere. L'Atalanta gioca domani alle 15 contro il Venezia, a Bergamo i nerazzurri non vincono in campionato dal 22 dicembre contro l'Empoli (3-2) e non è forse un caso che quella sera il migliore in campo era stato il numero 17 belga prelevato nell'estate del 2023 dal Milan. De Ketelaere finora è stato protagonista di un'esperienza important