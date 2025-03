Tegola Atalanta: Gasperini perde un titolare fisso contro la Juve  

Brutte notizie in casa Atalanta. Gasperini non potrà infatti disporre di Stefan Posch per il prossimo impegno stagionale, che vedrà la Dea affrontare la Juventus di Motta nell'incontro in programma domenica 9 marzo alle ore 20.45 - gara valida per la 28ª giornata di campionato - . Il difensore in prestito dal Bologna, non potrà dunque unirsi alla trasferta di Torino, a causa di un infortunio alla coscia coscia accusato nell’allenamento di mercoledì 5. Nello specifico, il giocatore classe 98' ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori per circa un mese.