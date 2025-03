Gasperini rischia il doppio ko in Juve-Atalanta. Ma c’è una buona notizia

La strada verso l'importante trasferta contro la Juventus sembra essere lastricata di infortuni per l'Atalanta. All'indomani della lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale sinistro di Stefan Posch, si ferma anche Daniel Maldini. L'attaccante prelevato dal Monza nella sessione invernale non si è allenato stamattina a Zingonia per una fastidiosa lombalgia. Decisiva, ai fini della convocazione, la sessione sul campo di sabato pomeriggio: se riuscirà ad allenarsi, troverà posto in panchina. La buona notizia è il rientro in gruppo di Isak Hien per parte dell'allenamento odierno. Il difensore svedese, che soffriva dello stesso precedente infortunio di Maldini, potrebbe anche giocare titolare domenica sera all'Allianz Stadium.