Gasperini furioso con l'arbitro: "Partita rovinata dal rosso a Ederson"

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta contro l'Inter per 2-0 decisa dalle reti di Carlos Augusto e Lautaro. Il tecnico della Dea ha dichiarato: “L’espulsione ha rovinato il finale di partita ed è un peccato: non solo per noi, ma per la gente e gli avversari. Non c’erano i presupposti, la partita si poteva ancora giocare. C’erano venti minuti che potevano essere avvincenti. L’espulsione è esagerato, c’erano tanti episodi da gialli. L’episodio non poteva portare all’espulsione. Ha sbagliato sul secondo giallo, ma ci sono state parole ed episodi peggiori di un applausino sul quale si sorvola e si fa finta di niente. Dopo l’espulsione la partita è scaduta ed è un peccato. Rovinare un tipo di partita così per un episodio del genere è brutto”.