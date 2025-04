De Ketelaere ko, salta Atalanta-Bologna: per quanto lo perde Gasperini

Momento difficile per l' Atalanta , che si rende ulteriormente complicato dopo le ultime notizie giunte dall'infermeria. La squadra di Gian Piero Gasperini è reduce da tre sconfitte di fila , che ne hanno compromesso il cammino in campionato rimettendo in discussione un posto in zona Champions che sembrava già acquisito. Piove sul bagnato per i nerazzurri, che nello scontro diretto col Bologna (e non solo) dovranno fare a mano di Charles De Ketelaere .

Atalanta, De Ketelaere ko: i tempi di recupero

L'ex Milan ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell'adduttore lungo della coscia, che dovrebbero costringerlo ai box per un lasso di tempo variabile tra due e tre settimane. Dunque il belga, oltre alla sfida Champions di questa domenica contro il Bologna, salterà quasi sicuramente anche la sfida da ex contro i rossoneri che si giocherà a Pasqua. Per la sfida contro i rossoblù di Italiano difficile recuperino anche Kossounou, Posch e Toloi che proseguono con il lavoro differenziato.

Gasperini dovrebbe dunque giocare questa domenica con Carnesecchi in porta, difesa composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac, De Roon-Ederson in mediana mentre sulle corsie esterne spazio a Zappacosta e uno tra Cuadrado e Bellanova. In attacco, oltre a Retegui e Lookman, ballotaggio aperto tra Maldini, Samardzic e proprio Cuadrado che, dunque, potrebbe essere proposto anche più in avanti.