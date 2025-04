Kolasinac infortunato, ginocchio ko: via in barella durante Atalanta-Bologna

Sead Kolasinac ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro verso la fine del primo tempo di Atalanta-Bologna. Il giocatore è caduto male sull'articolazione durante il contrasto vinto da Orsolini al 43' per uscire quasi due minuti più tardi, sostituito da Rafael Toloi. Nei prossimi giorni si procederà con gli approfondimenti diagnostici per valutare l'entità dell'infortunio del difensore bosniaco costretto ad uscire in barella e visibilmente dolorante.