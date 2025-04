Protesta Retegui, Gasperini: "La sua partita migliore. Atalanta in ripresa"  

"È chiaro che sorridi quando vinci anche partite di questo calibro che valgono doppio per la classifica. Siamo soddisfatti dopo una serie di gare dove avevano raccolto meno di quanto seminato ma nel calcio ci sono questi momenti. Ci siamo ripresi ciò che ci era sfuggito nelle ultime settimane". Così Gian Piero Gasperini commenta il ritrovato successo in campionato , che ha restituito 3 punti in classifica dopo le 3 sconfitte consecutive (di cui 2 in casa) con Inter, Fiorentina e Lazio. Al Gewiss Stadium, l'Atalanta ha superato il Bologna nello scontro diretto valido per la 32ª giornata di Serie A grazie alle reti di Retegui e Pasalic , tornando così al 3º posto in classifica con un vantaggio di 2 lunghezze dalla Juventus - uscita vincitrice dalla gara interna con il Lecce - e 4 dalla formazione di Italiano . La prossima giornata, la Dea affronterà il Milan nell'incontro in programma il 20 aprile a San Siro.

Gasperini: "La prestazione c'è sempre stata"

Queste le parole di Gasperini: "Quando fai gol dopo un minuto puoi impostare la partita in maniera diversa, il gol molto bello di Pasalic ci ha dato un ulteriore vantaggio. Le partite fatte contro l'Inter o la Lazio (che alle ore 20.45 sarà impegnata nel derby di Roma, ndr) faccio fatica a considerarle negative. Ma sappiamo che il risultato determina i giudizi. Però questa squadra non è mai mancata sotto il profilo della prestazione, oggi siamo stati più concreti in zona gol, altre volte siamo meno fortunati. Oggi andando in vantaggio abbiamo potuto compattarci meglio, giocare in spazi più ristretti e in ripartenza abbiamo avuto buone opportunità. Una volta in vantaggio la squadra ha giocato come spesso fa, purtroppo ultimamente c'era sempre la condizione di dover rimontare". Il tecnico ha poi risposto sulla protesta di Retegui dopo la sostituzione nel finale di gara.