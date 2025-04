Kolasinac, infortunio più grave del previsto: emergenza in difesa per Gasperini 

Brutte notizie per l'Atalanta per quanto riguarda l'infortunio di Kolasinac. Il difensore della Dea è uscito in barella e in lacrime durante il match contro il Bologna e gli accertamenti hanno evidenziato un problema ben più importante rispetto quanto sottolineato da Gasperini nella conferenza post partita. In questo finale di stagione potrebbe essere un'assenza importante, soprattutto per la corsa Champions visti i problemi numerici a livello difensivo dei nerazzurri. La nota del club è chiara, nonostante voglia effettuare altri controlli specialistici.