Kolasinac operato: emergenza in difesa per Gasperini e l'Atalanta

Atalanta, per Kolasinac stagione finita: per Gasperini emergenza in difesa

Con lo stop dell'esterno difensivo, che sarà fuori gioco presumibilmente per almeno i prossimi 6 mesi, per Gasperini si preannuncia un'emergenza difensiva. In quelle che saranno le ultime gare, fondamentali nella corsa alla Champions League, il tecnico non potrà fare affidamento nemmeno su Scalvini e Posch, con a disposizioni i soli Kossounou, Hien, Djimsiti con la possibilità di adattare De Roon nel ruolo di difensore centrale. Non una bella situazione per l'allenatore bergamasco in vista del match contro il Milan.