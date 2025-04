Gasperini: "Rammarico scudetto? Non scherziamo. Atalanta out solo per questo" © .

Le parole di Gasperini

Sulla prestazionedi Bellanova: "A parte le difficoltà numeriche che avevamo in difesa, Kossounou stasera è rientrato molto bene. Come Toloi che ha la pelle colorata di nerazzurro ma aveva qualche acciacco, invece sono stati straordinari quando sono entrati. Aver perso Kolasinac è stata una cosa pesantissima per noi, perché oltre a essere molto forte interpreta benissimo il ruolo in campo. Dovendo giocare in fascia contro Leao e Theo questo ragazzino di 37 anni insieme a Bellanova potessero difenderli ma anche attaccarli e lo hanno fatto molto bene per un tempo poi abbiamo dovuto fare i cambi ma è andata bene lo stesso".