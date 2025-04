Champions, ecco come l'Atalanta si è ripresa nel momento più difficile

L' Atalanta di Gasperini, dopo 3 sconfitte di fila contro Inter, Fiorentina e Lazio (tutte subite senza segnare nemmeno un gol e tirando pochissimo in porta), è tornata a macinare punti. Calcio. Risultati. E siccome siamo in un momento molto importante della stagione, è fondamentale che i nerazzurri si siano rilanciati in modo così netto proprio quando c'è in ballo la corsa finale ad un posto in Champions League . Per la verità, se stai per 25 giornate su 33 al primo, secondo o terzo posto e da 24 gare consecutive sei sul podio del campionato è davvero difficile parlare di momenti complicati. Tuttavia, a cavallo della sosta di fine marzo oltre che contro la Lazio si sono viste poche delle caratteristiche migliori dell'Atalanta che ad un certo punto sognava anche lo scudetto.

Atalanta squadra vera

Per fortuna, come spesso capita un po' a tutte le compagini del nostro campionato, si è trattato solo di una parentesi che si è già risolta mettendo in mostra un gruppo capace di assorbire ancora una volta un grave infortunio (Kolasinac ha finito la stagione), trovando soluzioni da urlo grazie alle intuizioni del tecnico e alla prestazione di uomini chiave come Bellanova a San Siro. L'Atalanta è una squadra vera e lo ha dimostrato anche battendo il Milan nonostante la pressione di un Bologna che ha vinto all'ultimo respiro in casa con l'Inter. Prima del fischio d'inizio, la classifica diceva felsinei quarti a 60 punti e Dea a 61: il gol di Ederson ha dato una spinta forse decisiva alle ambizioni nerazzurre di accesso alla prossima Champions League perché in attesa della Juventus che giocherà domani a Parma (bianconeri fermi a 59 punti) sono 5 le lunghezze di vantaggio sulla Vecchia Signora (che valgono 6 per gli scontri diretti) e 4 che valgono 5 sul Bologna, sempre per aver vinto lo scontro di ritorno a Bergamo. Complessivamente, il filotto di 6 gare d'alto livello disputate contro Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan ha portato in dote alla Dea 3 successi e 3 sconfitte, con 7 gol segnati e 4 subiti.