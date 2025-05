Retegui, il compleanno più felice: 29 gol sulla torta dell'Atalanta

Mateo Retegui ha compiuto 26 anni nei giorni più brillanti della sua carriera che lo vedono trascinatore dell'Atalanta, terza in classifica e in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. Era l'8 agosto scorso quando, grazie al blitz firmato Luca Percassi e Tony D'Amico, a meno di 72 ore dal grave infortunio di Scamacca. il centravanti della Nazionale divenne anche il centravanti della Dea. In cambio, al