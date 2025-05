Gasperini: “Champions traguardo fantastico. Felice per Sulemana”. Sul futuro...

Gasperini sul proprio futuro

"Aver messo dietro tante squadre forti che hanno resto questo campionato bellissimo è un grande risultato, è stata una stagione lunga con alcuni picchi fantastici e dei momenti di difficoltà dai quali ci siamo ripresi in questo finale con lo sprint decisivo. Futuro?Adesso è una serata bellissima, abbiamo due settimane per goderci questa stagione: in Champions siamo arrivati noni su 36 squadre, mancando di un punto la qualificazione diretta. Per noi è stato formidabile, ci sarà modo e tempo per pensare al resto. A quando la festa? Festeggiamo subito, non possiamo perdere tempo", ha concluso Gasperini.