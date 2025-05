Retegui per superare Inzaghi. Gasperini, ultima trasferta con l'Atalanta?

De Ketelaere e Maldini dal primo minuto

Chi giocherà in attacco con lui è tutto da capire, De Ketelaere è uno dei favoriti e potrebbe anche toccare a Maldini che cerca, a sua volta, il primo sigillo in maglia nerazzurra. Conquistare una vittoria a Genova significherebbe anche avvicinare quota 23 successi stagionali in campionato (oggi la Dea è ferma a 21) e terminare l'annata con ben 42 punti conquistati in trasferta: nessuno, nemmeno Napoli e Inter che si giocano lo Scudetto, è arrivato a questo livello e per chi in passato, quando si puntava alla salvezza e i sogni europei erano lontani, certi bottini li vedeva dovendo contare tutte le partite è motivo davvero di grande orgoglio. L’Atalanta sarà a Genova senza Djimsiti squalificato e con altri giocatori fermi ai box. Alla fine, tra i 23 convocati, Lookman è a disposizione così come ha recuperato il giovane Palestra mentre per Posch non è ancora tempo di tornare disponibile. I giovani chiamati sono 4 (Del Lungo, Comi, Riccio e Vavassori) e chissà che qualcuno non possa giocare uno spezzone.