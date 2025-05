Gasperini, l'Atalanta propone il rinnovo! La tentazione Juve e il record

Il mercato del Gasp

A Gasp sono arrivate chiamate da Arabia Saudita, Francia, Turchia e Portogallo, anche se la grande tentazione sarebbe potuta essere la Juve che però - almeno per ora - non si è mossa. L’unico corteggiamento italiano per Gasperini è stato quello della Roma, con Claudio Ranieri che l’ha inserito nella short-list dei papabili alla sua successione. Successione su cui lo stesso Gasperini ha avanzato però dubbi ieri a Portofino a margine del premio Telenord-Gianni Di Marzio: «L’anno prossimo vorrei allenare. Se verrei alla Roma? Non si può, lì c’è un allenatore troppo forte. Ranieri ha detto che va via? No, poi magari cambia idea». Sulla permanenza a Bergamo, invece, ha fa tt o capire che proprio i piani del club po t rebbero essere decisivi: «Il rinnovo non è determinante, ho un contratto con l’Atalanta. Come ha detto Luca Percassi tra di noi c’è un’armonia tale che non ci saranno problemi. Poi c’è il calcio di mezzo e a differenza degli altri anni credo che quello che ha fatto l’Atalanta non sarà facile da ripetere e questo mi preoccupa. Valuteremo quelle che saranno le possibilità, come sempre l’Atalanta deve guardare ai bilanci e ci saranno delle partenze, dipende quali. Non sarà facile ripetersi».