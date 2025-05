Atalanta-Parma: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Al Gewiss Stadium Atalanta e Parma si affronteranno alle 20:45 nel match valido per l'ultima giornata del campionato di Serie A. La Dea è già matematicamente qualificata alla prossima edizione della Champions League, forte del terzo posto in classifica blindato la scorsa settimana grazie alla vittoria in casa del Genoa. Unico nodo in casa bergamasca è il rinnovo di Gasperini: il tecnico è ad un bivio se accettare la proposta dell'Atalanta o guardare altrove. Al Parma manca invece l'ultimo passo per centrare la salvezza: ai ducali potrebbe andare bene anche la sconfitta, in caso di non vittoria di Empoli e Lecce, impegnate rispettivamente contro Verona e Lazio.