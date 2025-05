Allenatore Atalanta: Pioli, Motta o un altro ex Juve per restare al top anche senza Gasperini

Sarri, Pioli e Motta sul taccuino di Percassi

I nomi buoni sono quelli di Maurizio Sarri, Stefano Pioli e Thiago Motta, dalle indiscrezioni che sono trapelate l’intenzione è quella di prendersi ancora qualche ora tra oggi e domani per la decisione definitiva che è comunque attesa a stretto giro di posta. Il nuovo allenatore dovrà essere un mix di tante cose, l’Atalanta vuole restare ai vertici in Italia e continuare ad essere protagonista: ci sono uno status da big in campionato e la grande vetrina di Champions League da onorare e giocare al meglio, subito dopo la definizione della guida tecnica si partirà con il mercato per una rosa da valutare a fondo sia nelle prime scelte che nelle alternative a disposizione. Già in rosa o di rientro dai prestiti. Siamo di fronte ad un momento importante per l’ambiente nerazzurro: si chiude un periodo storico zeppo di soddisfazioni ma la volontà è quella di continuare a stare in alto, al vertice. In Italia come in Europa.