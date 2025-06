Motta, l'Atalanta ci pensa come erede di Gasperini. Ma potrebbe preferirgli Juric...

Giornata decisiva per l'allenatore

Da quanto trapela, quella di oggi potrebbe dunque essere la giornata decisiva con il proprietario americano Steve Pagliuca, Antonio e Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D'Amico che si confronteranno mettendo sul tavolo tutte le valutazioni fatte fino a questo momento nei vari incontri che l'Atalanta ha organizzato per prendere la decisione definitiva. A prescindere dal nome che ne uscirà, quello di cui bisogna essere consapevoli è che nasce un nuovo progetto in cui la società è intenzionata a fare ancora una volta (come negli ultimi anni) il massimo per costruire una rosa competitiva e all'altezza del livello che è stato raggiunto. Nessuno ha la garanzia che, siccome l'anno prima si è arrivati al top, ci si riuscirà anche l'anno dopo ma ogni scelta, dalle parti di Zingonia, viene ponderata e portata avanti pensando a come riuscirci. Il nuovo allenatore avrà bisogno di tempo per lavorare e sarà da valutare su quanto riuscirà a fare nel rettangolo di gioco, giorno dopo giorno e stando a stretto contatto con i suoi giocatori. Le nuove avventure nascondono sempre qualche preoccupazione, è normale, ma Bergamo è appassionata alla Dea e chiede, prima di tutto, "la maglia sudata sempre". Quindi di fare il massimo e dare tutto. Sempre.