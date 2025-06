Motta scavalcato da Juric: l'Atalanta ha scelto il post Gasperini

Atalanta, fatta per Juric: sorpasso decisivo su Motta

L'Atalanta ha definito l'accordo con Ivan Juric come nuovo allenatore del club nerazzurro. Il croato negli ultimi giorni è stato in una serrata corsa a due con Thiago Motta per la panchina, ma alla fine i nerazzurri hanno deciso di puntare sull'ex Torino e Roma. La società dei Percassi cercava infatti un allievo di Gian Piero Gasperini per poter continuare il percorso iniziato con il tecnico di Grugliasco ben nove anni fa. Juric firmerà un contratto fino al 2027 da 2 milioni di euro l'anno. La scelta finale è stata presa questa mattina al termine dell’ultima e decisiva riunione.