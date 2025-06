Juric, Atalanta senza paura: "Eredità Gasperini? Non mi pesa. Roma e Southampton negative e fantastiche"

Spazio poi ad Ivan Juric : "Ringraziamo entrambi, auguriamo al Presidente buon compleanno, 72... Penso ci sia una struttura fantastica, l' Atalanta è un club favoloso, anche vedendo il centro sportivo. Le strutture sono veramente belle, sono molto entusiasta. È stato bellissimo conoscerli tutti, la prima sensazione è che sia una grande famiglia. Sono molto uniti, molto diretti, anche la parte americana. È stato piacevole conoscere, parlare anche del loro punto di vista che arriva dallo sport americano. La chiamata? Penso che il calcio sia così, sono stati fatti cinque anni alla grande, ne basta uno per abbassarti o per partire all'inizio. Questo è un jolly, perché non ho fatto bene in questa stagione, ora ho una grandissima opportunità di fare grandi cose. Non succede spesso, di solito il percorso è diverso. Voglio essere me stesso, quello che sono. Il solito approccio, vedremo come sono i ragazzi, è diventato un grande club, ci sono risultati, molte cose positive".

Atalanta, Juric: "Eredità Gasperini? Non mi pesa"

Sul compito difficile di raccogliere l'eredità di Gasperini: "Sinceramente non mi pesa, meglio venire in un ambiente abituato a lavorare bene come questo. Ci siamo incrociati stamattina, ha detto che non mi vuole influenzare troppo. Ci sono vari allenatori che hanno indirizzato altri, è chiaro che Gasperini non ha indirizzato solo me, ma altri in Serie A e all'estero. Poi è chiaro, ci sono cose differenti e vediamo durante la stagione. Ci sono molti giocatori interessanti, non vedo l'ora di allenarli tutti quanti. Come mi ha influenzato Gasperini? Ci sono cose diverse in fase di attacco. Guardiola ha un suo stile, Gasperini il suo, Sarri idem. Hanno i propri discepoli, gente che si ispira, ci sono analogie ma poi ognuno va per la sua strada. Retegui con Scamacca? Non ci ho ancora pensato. Vedendo la rosa mi sembra abbastanza completa, non c'è bisogno di fare molte cose. Per ora non ho fatto richieste. Scamacca? Non abbiamo affrontato argomento".