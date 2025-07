Retegui nel mirino dell'Arabia Saudita: all'Atalanta in arrivo un'offerta monstre  

L’Al-Qadsiah continua a guardare al mercato italiano: dopo aver tentato Paulo Dybala, il club saudita ha puntato i riflettori su Moise Kean, per il quale era disposto a pagare alla Fiorentina la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, e Riccardo Orsolini - offerta da 25 milioni al Bologna - ricevendo però un secco no. Per rinforzare l’attacco, dunque, dopo aver sondato Jonathan David, finito alla Juve, il nome nuovo è quello di Mateo Retegui.