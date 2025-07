Juric ricoverato in ospedale e assente al raduno: la nota dell’Atalanta

BERGAMO - L'Atalanta si è ritrovata al centro sportivo Bertolotti per l'inizio del ritiro in vista della nuova stagione. Una stagione che sarà piuttosto particolare visto che dopo nove anni alla guida della Dea non ci sarà Gian Piero Gasperini, andato a Roma per allenare i giallorossi, bensì un suo allievo: Ivan Juric. Il tecnico croato, però, non è presente a Zingonia in quanto è stato ricoverato in ospedale nei giorni scorsi per un'infiammazione alle vie aeree, che ha portato a un'infezione batterica dell'epiglottide. Le condizioni dell'ex Torino sono però in netto miglioramento tanto che dovrebbe esser dimesso già nei prossimi giorni.