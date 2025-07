De Ketelaere decide la sfida in famiglia: Juric parte con una vittoria contro l'Atalanta U23

L'Atalanta ha battuto 1-0 la squadra Under 23 nell'amichevole disputata a Clusone davanti a oltre duemila spettatori. A segno De Ketelaere a 4' dalla fine su assist di Pasalic dopo un pallone rimesso dentro da Brescianini . Non hanno giocato Bakker , appena rottosi il crociato, Kolasinac convalescente dallo stesso infortunio a febbraio, Lookman con un minimo stiramento al polpaccio sinistro e precauzionalmente Scamacca che comunque si sta regolarmente allenando coi compagni. Il centravanti romano s'era lesionato la giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro il primo febbraio col Torino, al rientro dalla convalescenza per il crociato sinistro, nell'unica presenza della scorsa stagione.

Atalanta-Atalanta U23, la partita

Nel primo tempo palo di Kamaldeen Sulemana al 3' e sinistro di Samardzic all'8' parato da Pardel su azione proprio dello stesso di Southampton e di Touré, mentre la seconda squadra nerazzurra militante in serie C sfiora il vantaggio alla mezzora con una lunga fuga dalla destra di De Nipoti con respinta in angolo di Carnesecchi. Nella ripresa, con 11 cambi iniziali per parte, Kossounou al 9' viene contrastato in gioco aereo da Guerini sul corner da destra di Brescianini e al quarto d'ora Pasalic si sistema sul sinistro il suggerimento da sinistra di Ederson mancando la porta da centro area. Deviato oltre la traversa da Sassi il sinistro di Maldini nello scambio in area con De Ketelaere, il belga poi entra in porta col pallone a portiere battuto.