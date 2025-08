Scamacca torna, Lipsia ribaltato: seconda vittoria per l'Atalanta di Juric

Vittoria in rimonta per l'Atalanta, che supera il Lipsia in trasferta nell'incontro valido per il secondo impegno amichevole della Dea, già reduce dal successo sulla formazione U23. Alla Red Bull Arena, i padroni di casa passano in vantaggio dopo 12 minuti di gioco grazie alla conclusione al volo di Openda su calcio d'angolo. La Dea prova a pareggiare i conti con Sulemana, ma senza riuscire a superare Vandevoordt. Nella ripresa, dopo il destro pericoloso di Banzuzi deviato in corner da Carnesecchi, Juric fa turnover completo schierando Sportiello; Godfrey, Djimsiti, Ahanor; Palestra, Sulemana, Brescianini, Bernasconi; Samardzic; Scamacca, Maldini. Al 74', Samardzic riceve palla da Maldini, sfonda in area e supera Bitshiabu, prima di sfiorare lo specchio della porta col mancino. Non passa molto che Scamacca svetta sul cross di Bernasconi senza trovare però la porta. Nel finale, l'ex Sassuolo va a segno con un gran sinistro che batte Gulacsi. Poi, il destro al volo di Bernasconi che vale il 2-1 finale. Il calendario delle amichevoli della Dea prevede poi la sfida contro il Colonia del 9 agosto Rhein Energie Stadion. A seguire, il match contro la Juventus - che nell'altra amichevole di giornata ha pareggiato per 2-2 contro la Reggiana - prevista per sabato 16.