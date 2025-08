Sportiello di nuovo all'Atalanta per la terza volta: "Sono cresciuto qua..."

"Mi sono allenato con Maignan che è stato un esempio importante e ho provato a rubargli qualcosina. All' Atalanta di diverso ci sono meno pressioni mediatiche". Marco Sportiello si ripresenta ai bergamaschi dopo il biennio rossonero: "Sono qua per fare il secondo di Carnesecchi , ma senza sentirmi un secondo - precisa il portiere classe '92 cresciuto nel settore giovanile di Zingonia -. Magari farò una o due partite, ma so che potrebbero essere decisive e che dovrò farmi trovare pronto. Il portiere è un ruolo in cui devi performare subito".

Le parole di Sportiello

"Ho ritrovato l'Atalanta come l'avevo lasciata. Una squadra forte dal punto di vista tecnico e morale, un ambiente sano e umile che ha raccolto grandi risultati. E' una bella sfida: ci sono stati dei cambiamenti, la ciliegina sulla torta sarebbe vincere una coppa anche qui, a casa mia, dopo la Supercoppa Italiana col Milan", continua Sportiello. Il numero uno rievoca i due anni a Milano chiarendo le ragioni della scelta: "Ho conosciuto un alto ambiente e un grande club storico. Quest'anno non avendo le coppe e con un portiere di un certo spessore davanti non sarei stato certo agevolato nel fare qualche presenza in più". Infine, sul ruolo di figliol prodigo e il nuovo tecnico: "Sono cresciuto qua, il mio primo tesseramento risale al 1999. Ognuno ha la sua storia e fa il percorso che crede, sono cose soggettive. Juric è stato un allievo di Gasperini e l'impronta è quella. Lui conta di dare il massimo, ma è una persona e un allenatore diverso: stiamo lavorando su piccoli dettagli in cui migliorare. E' difficile dopo tanti anni ad altissimi livelli: non c'è molto da ritoccare, ma bisogna pur sempre migliorare".