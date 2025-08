Scalvini e De Ketelaere guidano la rimonta Atalanta: Monza ko, Birindelli non basta

ZINGONIA - Si chiude con una vittoria della Dea il test match a Zingonia tra Atalanta e Monza. Terzo successo consecutivo nel precampionato per gli uomini di Ivan Juric, in gol Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere , già in rete contro l'under 23 nella sgambata in famiglia a Clusone.

C'è Scamacca, Lookman no

Buone indicazioni per il nuovo tecnico che ha ritrovato per quasi un'ora di gioco Gianluca Scamacca, assente invece Ademola Lookman, atteso da lunedì per proseguire il proprio lavoro di riatletizzazione: l'attaccante nigeriano è ormai lontano da Bergamo e difficilmente si riuscirà a trovare una soluzione nelle prossime ore. Non è escluso che possano arrivare provvedimenti disciplinari per l'ex Lipsia e Leicester.

Rimonta Atalanta

Buone sensazioni anche per Mario Pasalic ed Ederson, trenta minuti invece per Kamaldeen Sulemana, a caccia del feeling giusto in vista dell'inizio del nuovo campionato. Buon primo tempo da parte del Monza di Paolo Bianco, in gol Birindelli al 12' su assist di Pessina, ex di turno, poi la rimonta nerazzurra con l'ampia parentesi di cambi di Juric che ripaga: pari di testa di Scalvini al 70' e gol vittoria all'83' di De Ketelaere.