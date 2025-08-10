Juric, che lezione: l'Atalanta ne prende quattro dal neopromosso Colonia

BERGAMO - Netto passo indietro sul piano del gioco e brutta sconfitta per l’Atalanta di Juric sul campo di Colonia . La quarta amichevole del precampionato nerazzurro coincide con il primo stop della nuova Dea , in questa fase della stagione i risultati vanno sempre presi con le pinze e già in passato l’Atalanta d’agosto, con Gasperini in panchina, aveva steccato malamente alcune partite. Quello che più ha stupito della gara di ieri pomeriggio è l’assoluta mancanza di occasioni da gol per i bergamaschi, il Colonia (neopromosso in Bundesliga ) ha segnato 2 gol per tempo con Thielmann (doppietta), Kamiski e Waldschmidt (rigore generoso) sfruttando al massimo alcuni errori individuali dei giocatori atalantini.

Colonia-Atalanta, la partita

Nel primo tempo, in avvio di gara, anche due traverse per il Colonia (Schmied e Bellanova in ripiegamento difensivo) con Carnesecchi che al tramonto della frazione ha detto di no ad un colpo di testa velenoso di Lund destinato all’angolino. Juric ha scelto di allungare il minutaggio dei suoi fino ad 80 minuti per i titolari (tranne Zappacosta) con Carnesecchi, Hien, Scalvini, Bellanova ed Ederson che sono rimasti in campo fino alla fine. In attesa del mercato, l’Atalanta cerca un centravanti al posto di Retegui (a Colonia il vice Scamacca lo ha fatto Pasalic) e un esterno a sinistra, non è questo il momento delle sentenze visto che carichi di lavoro, esperimenti di formazione e tanti piccoli dettagli legati a quanto viene fatto a Zingonia spiegano facilmente come si possa passare da prove convincenti come quella di Lipsia ad altre più negative come quella di Colonia. Questa mattina, ore 10.30, altra amichevole contro l’Opatja (serie B croata) a Zingonia.



COLONIA-ATALANTA 4-0

Marcatori: pt 27′ Thielmann, 32’ Kaminski; st 14′ Thielmann, 21’ Waldschmidt rig.

Colonia (3-4-3): Schwabe; Schmied (34’st Heintz), Hubers, Krauss (18’st Paqarada); Sebulonsen (34’st Gazibegovic), Johannesson (34’st Kainz), Martel, Lund (18’st Waldschmidt); Thielmann (18’st Maina), Bulter (18’st Ache), Kaminski. All. Kwasniok

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti (35’st Kossounou), Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, De Roon (35’st Brescianini), Zappacosta (11’st Palestra); De Keteleaere (35’st Samardzic), Maldini (35’st K. Sulmenana); Pasalic (35’st Scamacca). A Disp. Rossi, Sportiello, I. Sulemana, Godfrey, Giovane, Bernasconi, Del Lungo, Ahanor. All. Juric

Arbitro: Braun (Germania)