Contattaci
Atalanta, Lookman chi? 6.500 tifosi scatenati, che applausi a Percassi, Juric e de Roon 

Nonostante i 34 gradi e il tasso di umidità al 60 per cento, l'allenamento a porte aperte ha acceso l'entusiasmo dei sostenitori. Il presidente: "Bravi a incitare Ivan, continuiamo tutti uniti". Ovazione per il tecnico: "Orgoglioso di questa accoglienza. La maglia sudata sempre".
Xavier Jacobelli
1 min
Atalanta, Lookman chi? 6.500 tifosi scatenati, che applausi a Percassi, Juric e de Roon © © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Se Ademola Lookman cercava un indicatore del sentimento atalantino nei suoi confronti, gliel'hanno dato i 6.500 scatenati tifosi presenti in Curva Nord per l'allenamento a porte aperte della squadra. Il messaggio subliminale lanciato da Bergamo a Londra, dove si trova il nigeriano, è stato forte e chiaro: Lookman chi? Ciò che è accaduto nel roventepomeriggio preferragostano, con 3

