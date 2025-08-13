Atalanta, Lookman chi? 6.500 tifosi scatenati, che applausi a Percassi, Juric e de Roon 

Se Ademola Lookman cercava un indicatore del sentimento atalantino nei suoi confronti, gliel'hanno dato i 6.500 scatenati tifosi presenti in Curva Nord per l'allenamento a porte aperte della squadra. Il messaggio subliminale lanciato da Bergamo a Londra, dove si trova il nigeriano, è stato forte e chiaro: Lookman chi? Ciò che è accaduto nel roventepomeriggio preferragostano, con 3