Lookman ritrova l'Atalanta: il nigeriano a Zingonia, allenamento individuale

BERGAMO - Ademola Lookman è tornato, per ora. Dopo lo strappo con l'Atalanta e un'assenza ingiustificata di due settimane, l'attaccante nigeriano è tornato a Bergamo, ora la società valuterà sanzioni e se cedere o meno il giocatore già in questa sessione. Al centro sportivo presente anche il ct della nazionale italiana Gennaro Gattuso, che sta assistendo alla seduta di Ivan Juric. Lookman ha trascorso tra il Portogallo e Londra buona parte delle due settimane di allontanamento volontario (15 giorni), dopo aver chiesto di essere ceduto all'Inter ma la trattativa non è andata a buon fine per la distanza tra domanda e offerta con i nerazzurri che si sono tirati fuori dalla trattativa. Dal 4 agosto scorso, dopo l'annunciata rottura a mezzo Instagram col club bergamasco, non si era più presentato nonostante le regolari convocazioni. In questi giorni svolgerà allenamento individuale.
