Lookman ritrova l'Atalanta: il nigeriano a Zingonia, allenamento individuale

è tornato, per ora. Dopo lo strappo con l'e un'assenza ingiustificata di due settimane, l'attaccante nigeriano è tornato a Bergamo, ora la società valuterà sanzioni e se cedere o meno il giocatore già in questa sessione. Al centro sportivo presente anche il ct della nazionale italiana, che sta assistendo alla seduta di. Lookman ha trascorso tra il Portogallo e Londra buona parte delle due settimane di allontanamento volontario (15 giorni),ma la trattativa non è andata a buon fine per la distanza tra domanda e offertaDal 4 agosto scorso, dopo l'annunciata rottura a mezzo Instagram col club bergamasco, non si era più presentato nonostante le regolari convocazioni. In questi giorni svolgerà allenamento individuale.