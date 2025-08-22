Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

"Un'altra ca**ata...": striscione per Lookman, il messaggio esplicito dei tifosi Atalanta

I supporter della Dea senza filtri: cosa hanno scritto per l'attaccante nigeriano, al centro di nuove voci di mercato
2 min
Lookmanatalanta
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Pace fatta? Forse sì, ma il messaggio è chiaro, basta capricci o ulteriori strappi. Nella notte la tifoseria dell'Atalanta ha esposto uno striscione nei pressi del centro sportivo Bortolotti di Zingonia probabilmente rivolto ad Ademola Lookman: "La maglia va onorata, un'altra cazzata non verrà giustificata", un riferimento a quanto accaduto nelle ultime settimane con il forte interesse dell'Inter. L'attaccante nigeriano, una volta rientrato a Bergamo, si sta allenando individualmente - una scelta da parte della società - fino a fine mercato: nel caso in cui non arriveranno offerte il giocatore rimarrà alla Dea.

Quale futuro per Lookman?

Dopo l'assenza ingiustificata di due settimane, Lookman è stato multato e messo fuori rosa fino al 2 settembre. Nel frattempo è spuntato un nuovo retroscena di mercato. Secondo Matteo Moretto, sul nigeriano ci sarebbe l'interesse dell'Atletico Madrid: "Vi racconto un aneddoto su Lookman. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto tra il suo entourage e l'Atletico Madrid. I suoi agenti hanno provato a capire se il club spagnolo sia interessato. In dirigenza alcuni lo vorrebbero e altri no, tra cui Simeone, che considera prioritarie altre piste come Nico Gonzalez. A oggi non ci sono margini per il trasferimento di Lookman all'Atletico Madrid nonostante il contatto delle scorse ore", ha rivelato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta