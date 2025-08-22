"Un'altra ca**ata...": striscione per Lookman, il messaggio esplicito dei tifosi Atalanta

Quale futuro per Lookman?

Dopo l'assenza ingiustificata di due settimane, Lookman è stato multato e messo fuori rosa fino al 2 settembre. Nel frattempo è spuntato un nuovo retroscena di mercato. Secondo Matteo Moretto, sul nigeriano ci sarebbe l'interesse dell'Atletico Madrid: "Vi racconto un aneddoto su Lookman. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto tra il suo entourage e l'Atletico Madrid. I suoi agenti hanno provato a capire se il club spagnolo sia interessato. In dirigenza alcuni lo vorrebbero e altri no, tra cui Simeone, che considera prioritarie altre piste come Nico Gonzalez. A oggi non ci sono margini per il trasferimento di Lookman all'Atletico Madrid nonostante il contatto delle scorse ore", ha rivelato.