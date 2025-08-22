"Un'altra ca**ata...": striscione per Lookman, il messaggio esplicito dei tifosi Atalanta

Pace fatta? Forse sì, ma il messaggio è chiaro, basta capricci o ulteriori strappi. Nella notte la tifoseria dell'Atalanta ha esposto uno striscione nei pressi del centro sportivo Bortolotti di Zingonia probabilmente rivolto ad Ademola Lookman: "La maglia va onorata, un'altra cazzata non verrà giustificata", un riferimento a quanto accaduto nelle ultime settimane con il forte interesse dell'Inter. L'attaccante nigeriano, una volta rientrato a Bergamo, si sta allenando individualmente - una scelta da parte della società - fino a fine mercato: nel caso in cui non arriveranno offerte il giocatore rimarrà alla Dea.
Quale futuro per Lookman?
Dopo l'assenza ingiustificata di due settimane, Lookman è stato multato e messo fuori rosa fino al 2 settembre. Nel frattempo è spuntato un nuovo retroscena di mercato. Secondo Matteo Moretto, sul nigeriano ci sarebbe l'interesse dell'Atletico Madrid: "Vi racconto un aneddoto su Lookman. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto tra il suo entourage e l'Atletico Madrid. I suoi agenti hanno provato a capire se il club spagnolo sia interessato. In dirigenza alcuni lo vorrebbero e altri no, tra cui Simeone, che considera prioritarie altre piste come Nico Gonzalez. A oggi non ci sono margini per il trasferimento di Lookman all'Atletico Madrid nonostante il contatto delle scorse ore", ha rivelato.